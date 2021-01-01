إيران تعرض "مدينة صاروخية" جديدة تحت الأرض... فيديو

وكالات

نشرت وكالة إيران برس شريط فيديو لـ "مدينة الصواريخ" الجديدة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي.

ويقول التقرير إن الجيش الإيراني تلقى أنظمة صاروخية "بقدرات ووظائف جديدة".

وبحسب الوكالة، فإن صواريخ كروز وأنظمة الصواريخ الباليستية ذات المدى المختلف، بما في ذلك تلك التي تتمتع بقوة أكبر ومدى طيران أبعد، يتم عرضها في "مدينة الصواريخ".

وأضافت الوكالة أنه من بين القدرات الجديدة لترسانة الصواريخ الإيرانية إطلاق نار عالي الدقة من موقع تحت الماء، والدفاع السلبي وإطلاق الألغام على مسافات مختلفة، وإطلاق النار على أهداف متحركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن معدات "المدينة" تسمح بشن حرب إلكترونية.

وقالت إيران برس: "صمم وصنع هذه المعدات متخصصون إيرانيون ذوو خبرة من وزارة الدفاع وشركات الأبحاث وإدارات أبحاث الحرس الثوري الإيراني والقوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني".