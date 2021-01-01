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الصحة بغزة : 12 حالة بأسرة العناية المركزة

الأربعاء 17 مارس 2021 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : 12 حالة بأسرة العناية المركزة



غزة / سما /

قال يوسف العقاد مدير مستشفى غزة الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن يوجد بالمشفى 30 حالة مصابة بفيروس كورونا، منها 12 على أسرة العناية المركزة، و18 حالة صنفت بأنها خطيرة وبحاجة لرعاية طبية ودعم أكسجين.

وأشار العقاد في تصريحات لإذاعة الأقصى، إلى أن أعداد الإصابات المسجلة حاليًا هي أعداد نسبيًا مرتفعة مقارنةً بالأيام القليلة الماضية، مشيرًا إلى أنه لم يتم الوصول إلى درجة الخطر بعد.

وأضاف "إذا ما ارتفعت أعداد الإصابات بوتيرة متصاعدة، سنكون أمام حالة جديدة تستدعي معها إعادة تفعيل عدد أكبر من الأسرة واستنفار كل الطواقم والتجهيزات في قطاع غزة".

وتابع "وضع الأكسجين بمستشفيات قطاع غزة مطمئن جداً، والوزارة منذ بداية الجائحة بذلت جهودًا كبيرة في تعزيز محطات الأكسجين في جميع محافظات القطاع، ولدينا في المشفى الأوروبي ما يقارب من 4000 لتر في الدقيقة الواحدة وهي كمية كافية لتقديم خدمات طبية آمنة لجميع المرضى".

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا

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