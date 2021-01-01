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صفقة تبادلية مثيرة تلوح في الأفق بين برشلونة ويوفنتوس

الأربعاء 17 مارس 2021 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
صفقة تبادلية مثيرة تلوح في الأفق بين برشلونة ويوفنتوس



وكالات / سما /

ذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي بأن نادي برشلونة الإسباني قد عرض على يوفنتوس الإيطالي إجراء صفقة تبادلية في الصيف المقبل، بطلها الأرجنتيني باولو ديبالا.

وارتبط اسم باولو ديبالا بالرحيل عن صفوف فريق يوفنتوس في الصيف المقبل، وسط اهتمام عدد كبير من أندية أوروبا بضمه.

وأشارت التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة إلى أن محطة باولو ديبالا المقبلة ستكون في الدوري الإنجليزي، وبالتحديد لأحد فريقي تشيلسي، أو توتنهام هوتسبير.

ولكن يبدو أن وجهة اللاعب الأرجنتيني ابن 27 عاماً ستتغير، بعد دخول نادي برشلونة بقوة في صفقة باولو ديبالا.

وأضاف الموقع الإيطالي أن برشلونة مستعد لاستبدال أنطوان جريزمان بمهاجم يوفنتوس الحالي باولو ديبالا، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكمل الموقع أن برشلونة سيعرض على يوفنتوس صفقة تبادلية، بالتعاقد مع ديبالا، وانضمام أنطوان جريزمان للبيانكونيري، ولكن راتب النجم الفرنسي قد يشكل عائقاً أمام إتمام الصفقة.

الجدير بالذكر أن عقد باولو ديبالا سينتهي مع فريقه الحالي يوفنتوس صيف عام 2021.

#يوفنتوس #برشلونة #باولو ديبالا #ديبالا #جريزمان #انطوان جريزمان

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