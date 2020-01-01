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هالاند يزيد من تكهنات انتقاله إلى ريال مدريد

الأربعاء 17 مارس 2021 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
هالاند يزيد من تكهنات انتقاله إلى ريال مدريد



وكالات / سما /

يشوب الغموض مستقبل إيرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، في ظل اهتمام عدة أندية أوروبية بالتعاقد معه خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

ويتألق هالاند مع دورتموند منذ انتقاله إليه في يناير 2020، وأكدت بعض التقارير استعداد ريال مدريد، لدفع 150 مليون يورو من أجل حسم هذه الصفقة خلال الصيف القادم.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن هالاند وضع إعجاباً على صورتين لكل من سيرجيو راموس وفينيسيوس جونيور على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، يظهران فيهما وهما يحتفلان بالتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على أتالانتا بثلاثة أهداف لهدف.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يضع فيها هالاند إعجاباً على صور لاحتفال لاعبي ريال مدريد بالانتصارات التي يحققها الفريق محلياُ وأوروبياً.

وصعد ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما جدد فوزه على أتالانتا، وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الفريق الملكي لهذا الدور منذ 3 سنوات.

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