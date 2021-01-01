فيفا يختبر تقنية ذكاء اصطناعي لمعالجة مشكلة التسلل

وكالات / سما /

لا تزال التكنولوجيا تمخر عباب الساحرة المستديرة، في السنوات الأخيرة، فبعدما استعان الاتحاد الدولي لكرة القدم بتقنية الفيديو مؤخراً، أصبح تركيزه الآن منصباً على إدخال الذكاء الاصطناعي للعبة.

وتأتي هذه الخطوة من أجل تقليل الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، وأيضاً من أجل تسريع نسق المباريات، فرغم النجاح الذي حققته تقنية الفيديو إلا أنها تأخذ وقتاً طويلاً من أجل تحديد مخالفات التسلل تحديداً.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم يعمل على مقترح من شأنه تحديد مخالفات التسلل بشكل فوري، وذلك من أجل عدم الانتظار إلى حين اكتمال الهجمة والعودة لتقنية الفيديو.

وأضافت، أن الأمر أشبه بتكنولوجيا خط المرمى، حيث يتم إرسال إشارة لحكم الراية بأن اللاعب كان متسللاً ليُقرر هو إعلان التسلل أو لا بناء على تفاصيل قانونية أخرى.

ويتتبع الذكاء الاصطناعي حركات اللاعبين ويحدد اللحظة الدقيقة التي خرجت فيها الكرة من قدم آخر لاعب، ويتم وضع خطوط التسلل فوراً، وذلك حتى يتمكن حكم الراية من تحديد ما إذا كان اللاعب متسللاً أم لا.

ولن يضطر الحكام المساعدون بعد الآن إلى الانتظار حتى تنتهي الهجمة لتحديد ما إذا كان اللاعب متسللاً أم لا، وبالتالي يمكن للجماهير الاحتفال بالأهداف وهم يعلمون أن الهدف صحيح بنسبة كبيرة.

وتوقعت الصحيفة أن يدخل هذا المقترح حيز التنفيذ الفعلي خلال السنوات القادمة، وبالتحديد أواخر عام 2022، خاصةً في ظل الاهتمام المتزايد من طرف القائمين على “فيفا” باستخدام التقنيات الحديثة.