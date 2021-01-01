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قذفها البحر .. خروج جثة متحللة غرب ميناء رفح جنوب قطاع غزة (صورة مروعة)

الأربعاء 17 مارس 2021 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قذفها البحر .. خروج جثة متحللة غرب ميناء رفح جنوب قطاع غزة (صورة مروعة)



غزة / سما /

تم العثور اليوم الاربعاء على جثة متحللة قذفها البحر غرب ميناء رفح جنوب قطاع غزة ,

وبحسب مصادر محلية فان الجثة تعود لأحد المفقودين المصريين على شاطئ بحر رفح  بعد فقدان عدد منهم جراء غرق قارب صيد في ميناء بور سعيد قبل 20 فبراير الماضي.

وقالت المصادر انه تم العثور على جثة وهي عبارة عن "هيكل عظمي" ، دون ان تؤكد أي مصادر او اوراق ثبوتيه ان تكون الجثة لأحد للمفقودين المصريين .

وكانت مصادر فلسطينية اعلنت في ال20 من فبراير الماضي العثور على جثة مواطن مصري من مدينة بور سعيد المصرية يبلغ من العمر (48 عاما) قذفته الأمواج خلال المنخفض الأخير، وهو أحد المفقودين في حادثة غرق قارب صيد في ميناء بور سعيد قبل شهر.


هيكل عظمي

#جثة #البحر #غزة #مصر

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