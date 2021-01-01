الكيلة: 44 بالمئة من مرضى العناية موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي

رام الله / سما /

أعربت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن قلقها من نسبة إيجابية الفحوصات التي لا تزال مرتفعة وكذلك نسبة الوفيات إلى جانب ارتفاع نسبة إشغال المشافي التي وصلت في أوجها الاسبوع الماضي إلى 110 بالمئة.

وأشارت الكيلة في حديث لـ إذاعة صوت فلسطين، إلى أن نسبة إشغال المشافي في رام الله والبيرة وأريحا وضواحي القدس كانت الأعلى ووصلت إلى 115 بالمئة، مبينةً أن نسبة إشغال أسرة العناية المكثفة عالية حيث يتواجد على أجهزة التنفس ما يزيد عن 44 بالمئةـ من الموجودين في العناية المكثفة.

وفيما يتعلق بلقاح استرازينكا، قالت الكيلة، إن وزارة الصحة ستستقبل قريبا لقاحات فايزر وسينوفارم وسبونيتك وفي حال وصل لقاح استرازينكا الذي أوصت عليه فلسطين وكان مفترض أن يصل في شباط الماضي، فإنه سيتم الإبقاء عليه في المخازن لحين وجود إفتاء علمي بشأنه من منظمة الصحة العالمية.

وحول كتات فحص الطفرات الجديدة لفيروس كورونا، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه وصل إلى فلسطين الأربعاء الماضي 20 ألف فحص ستوزع على كافة المختبرات، موضحةً أن الوزارة تعمل على تطوير مختبرات فحص كورونا بحيث يتم عند إجراء فحص كورونا إجراء فحص من الطفرات في ذات الوقت.

إلى ذلك، أشارت وزيرة الصحة إلى وفاة أم وجنينها وهي الحالة الثانية في فلسطين جراء كورونا، مبينةً أن الطفرات المتحورة أكثر فتكًا عند النساء الحوامل وتم طلب إجراء فحص لهذه الحالة للتأكد من إن كانت مصابة بالطفرة المتحورة.

ونوهت وزيرة الصحة إلى أنه تم تقديم العناية لحوالي 100 إمرأة حامل منذ بدء الجائحة وجميعهن وأطفالهن بصحة جيدة.