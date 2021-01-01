الاحتلال يكثف من تواجده العسكري في شارع المطار ببلدة كفر عقب

القدس المحتلة / سما /

كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، من تواجدها العسكري في شارع المطار ببلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة.

وقال مسؤول الإعلام في بلدية كفر عقب رائد حمدان ، إن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في المكان، منذ أمس، ونصبت لافتة إعلان عن إقامة مشروع استيطاني جديد في المنطقة، يهدف إلى إقامة مجمع رياضي ومتنزه استطاني على حساب أراضي الموطنين.

وكان عشرات المواطنين، أصيبوا الليلة الماضية، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة كفر عقب.

وهدمت قوات الاحتلال مخزنا، وجرفت أرضا تعود للمواطن صادق الحتاوي، كما هددت بهدم المحال التجارية في منطقة "غرب معهد الوكالة" في حي المطار بالبلدة، وأعلنها منطقة عسكرية.