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الشرطة تقبض على مشتبه به بسلب مركبات في بيت لحم

الأربعاء 17 مارس 2021 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

قبضت الشرطة اليوم على شخص من سكان محافظة بيت لحم مشتبه به بسلب مركبات مواطنين والاعتداء عليهم بالاشتراك مع آخرين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة تلقت خلال الأيام السابقة شكوتين منفصلتين من شخصين أحدهما من سكان مدينة رام الله، والآخر من سكان مدينة شفا عمرو بالداخل المحتل مفادهما قيام شخص مجهول باستدراجهما من خلال تطبيق "الفيس بوك" إلى مدينة بيت جالا بمحافظة بيت لحم والاعتداء عليهما بمشاركة أشخاص آخرين وسلب مركباتهما ومبالغ مالية كانت بحوزتهما .

على الفور بدأ فرع المباحث في شرطة المحافظة إجراءات البحث والتحري ومتابعة الكاميرات من قبل الضباط وتم الاشتباه بشخص من سكان المحافظة وإلقاء القبض عليه وإحضاره لمديرية الشرطة حيث تعرف المشتكيان عليه وأفادا بأنه هو من قام بسلب مركباتهما والاعتداء عليهما و بالاشتراك مع أشخاص آخرين .

وأكدت انه تم تحويل المشتبه به لقسم التحقيق تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولا وجاري العمل والمتابعة لإحضار الأشخاص الآخرين المشتركين معه بالسلب والاعتداء.

#الشرطة #بيت لحم

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