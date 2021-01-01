شرطة غزة تنهي خلافين ماليين بقيمة 84 ألف شيكل

غزة / سما /

أنهت العلاقات العامة في شرطة محافظة غزة خلافين ماليين بين من مواطنين، أحدهما قيمته 22 ألف و880 شيكل والآخر قيمته 65 ألف شيكل.

وأوضح المقدم سامح اشتوي أن الخلاف الأول نشب بين المواطن "ص، ب" والمواطن "ع، ج" على خلفية شيكات وكمبيالات بقيمة 22 ألف و880 شيكل.

وأشار اشتوي إلى أن الخلاف الثاني نشب بين المواطن "أ - د" والمواطن "ن - ص" بسبب الخلاف على أجهزة رياضية بقيمة 65 ألف شيكل.

وقال مدير العلاقات العامة في شرطة محافظة غزة إن الخلافين تم حلهما بشكل ودي بعد جمع أطراف الخلاف، واتفاق على آليات سداد المبالغ المستحقة.