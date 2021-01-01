كوخافي لقادة أوروبا : ما سيحدث لجنودنا سيحدث لجنودكم

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية صباح اليوم الأربعاء، أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي حذر قادة الدول الأوروبية من التعاطي مع القرارات الأخيرة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي.



ووفقاً للصحيفة العبرية أكد كوخافي لقادة الدول الأوروبية أن قرار الجنائية الدولية الأخير، يمكن أن يحدث ذلك لجنودكم أيضًا.

يشار إلى أن رئيس الدولة العبرية رفلين ورئيس الأركان كوخافي خرجا قبل يومين في رحلة أوروبية لمناقشة قرارات محكمة الجنايات الدولية الأخيرة بنفاذ قوانينها على كافة الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، مما قد يخضع قادة الجيش الإسرائيلي للتحقيق في جرائم حرب ارتكبوها ضد الفلسطينيين.