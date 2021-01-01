  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ليبرمان: المسيح لن يقنعني بمشاركة الحريديم في الحكومة القادمة

الأربعاء 17 مارس 2021 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: المسيح لن يقنعني بمشاركة الحريديم في الحكومة القادمة



القدس المحتلة / سما /

أعرب وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان الليلة الماضية عن رفضه الكامل مشاركة الحريديم في أي حكومة إسرائيلية قادمة.

 
وفي رده على سؤال خلال مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، هل تشارك مع الحريديم في حكومة بدون نتنياهو؟ أجاب ليبرمان بالقول، "ليس هناك فرصة، حتى لو نزل المسيح هنا غدًا - فلن أشارك في أي حكومة مع الحريديم".
 
وحول موقفه من القائمة العربية المشتركة، وجهت الصحيفة العبرية له السؤال التالي: هل توافق على المشاركة في حكومة مع القائمة المشتركة، أكد ليبرمان أنه لا يمكن ذلك، معتبرا أن القائمة المشتركة هي قائمة مؤيدي "الإرهاب"، على حد قوله.

#ليبرمان #الانتخابات الاسرائيلية #الحريديم

الأكثر قراءة اليوم

قذفها البحر .. خروج جثة متحللة غرب ميناء رفح جنوب قطاع غزة (صورة مروعة)

هذا ما تخطط له حماس بشأن شكل مشاركتها في الانتخابات ..

فيديو.. الإعدام شنقا حتى الموت لـ6 متهمين بقضية فتى الزرقاء ... والضحية يُعقب

طالع: البيان الختامي للحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة

وفاة شاب بعد يوم واحد من وفاة والدته بفيروس كورونا

حركة حماس تكشف تفاصيل جديدة عن مشاركتها في الانتخابات: هذا خيارنا المفضل!

هنية يكتب عن الانتخابات : قطعنا النهر ولن نلتفت للوراء

الأخبار الرئيسية

عباس

صحيفة تكشف خطة بايدن لإعادة ضبط العلاقات مع الفلسطينيين

حماس تكشف الهدف الرئيسي من اجراء الانتخابات.. خيارنا قائمة وطنية تجمع كل فصائل شعبنا

دحلان

فيديو:دحلان يتحدث عن الانتخابات وعلاقاته الدولية والاقليمية: أبو مازن لن يكون المرشح الوحيد للرئاسة

الرجوب يتحدث عن حوارات القاهرة والقائمة المشتركة: لن تنجح الانتخابات دون اتفاق فتحاوي حمساوي!

الجهاد الاسلامي تتحدث عن القواسم المشتركة للفصائل الفلسطينية ومتطلبات المرحلة القادمة..

اعلان سما رسائل