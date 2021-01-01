ليبرمان: المسيح لن يقنعني بمشاركة الحريديم في الحكومة القادمة

القدس المحتلة / سما /

أعرب وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان الليلة الماضية عن رفضه الكامل مشاركة الحريديم في أي حكومة إسرائيلية قادمة.



وفي رده على سؤال خلال مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، هل تشارك مع الحريديم في حكومة بدون نتنياهو؟ أجاب ليبرمان بالقول، "ليس هناك فرصة، حتى لو نزل المسيح هنا غدًا - فلن أشارك في أي حكومة مع الحريديم".



وحول موقفه من القائمة العربية المشتركة، وجهت الصحيفة العبرية له السؤال التالي: هل توافق على المشاركة في حكومة مع القائمة المشتركة، أكد ليبرمان أنه لا يمكن ذلك، معتبرا أن القائمة المشتركة هي قائمة مؤيدي "الإرهاب"، على حد قوله.