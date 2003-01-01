رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس" الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها توقيع الأحزاب والفصائل الفلسطينية على ميثاق شرف بهدف ضبط الأداء خلال العملية الانتخابية.

كما تناولت تسجيل 27 وفاة و2397 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الرئيس يوعز بتشغيل المستشفى العسكري في بيت لحم

27 وفاة و2397 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اشتية: اختراق مهم في تأمين اللقاحات.. والدفعة الأولى خلال أسبوع

الاحتلال ومستوطنوه.. تفكيك مساكن واعتقالات وتجريف أراض

الأحزاب والفصائل الفلسطينية بالقاهرة ّتوقع على ميثاق شرف بشأن العملية الانتخابية

منظمة الصحة العالمية: التقرير حول منشأ (كوفيد- 19) ينشر على الأرجح الأسبوع المقبل

"عليا" الاحتلال تصادق على قرار هدم خربة "الميتة" بالأغوار الشمالية

استطلاع: أغلبية الناخبين الإسرائيليين تؤيد حل الدولتين

الاتحاد البرلماني العربي يدين إعلان التشيك فتح مكتب لسفارتها في القدس المحتلة

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء قرارات إخلاء المنازل في الشيخ جراح

69 وفاة و8910 إصابات جديدة بـ" كورونا" في الأردن

"الأيام":

حوار القاهرة: الفصائل توقع ميثاق شرف بهدف ضبط الأداء خلال العملية الانتخابية

"الوباء": وفاة 27 مواطنا ورصد 2397 إصابة بـيـنـهـا 424 فـي نـابـلـس و351 فـي الـخـلـيـل

البردويل: "حماس" مستعدة لخوض الانتخابات ضمن قائمة وطنية مشتركة تضم حركة "فتح"

اشتية: اختراق مهم في تأمين اللقاحات والدفعة الأولى خلال أسبوع

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء قرارات إخلاء المنازل في الشيخ جراح

إسرائيـل تصـادر معـدات طباعـة مستوردة لصالح مطابع في غزة

الشرطة الأردنية تفرق تجمعات ضد الإغلاق في عدة مدن.. تسجيل 69 وفاة و8910 إصابات جديدة بـ"كورونا"

إسـرائـيـل: 18 وفـاة 2003 إصابـات جـديـدة بـ"كـورونا"

واشنطن: روسيا وإيران استهدفتا الانتخابات الأميركية في العام 2020

21 قتيلا من قوات النظام السوري بكمين لمسلحين في محافظة درعا

فرنسا: اكتشاف سلالة متحورة جديدة من "كورونا" وموجة ثالثة بدأت

سورية: عدوان إسرائيلي جديد على المنطقة الجنوبية

عشرات الإصابات خلال اقتحام الاحتلال بـلـدة كفـر عقـب وهـدم مـنشـأة تجـاريـة

"القدس":

الفصائل والقوى في القاهرة توقع على ميثاق شرف يضمن نجاح الانتخابات

عمليات هدم وتجريف بحي مطار القدس وحزما وبيت جالا ومسافر يطا والخليل

اشتية: أجرينا اتصالات مع الادارة الأميركية والمطلوب إعادة فتح القنصلية بالقدس ومكتب المنظمة بواشنطن

قوات من الشرطة الاسرائيلية وخبراء آثار يقتحمون مسجد قبة الصخرة

27 وفاة و2397 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

8 وفيات و2003 اصابات بالوباء في اسرائيل

روسيا تتوصل الى اتفاقات لانتاج لقاح سبوتنيك في أوروبا

جدعون ساعر من حليف لنتنياهو إلى أبرز تحد له

عدوان اسرائيلي على مناطق بسوريا

صحف أميركية يمينية تشن هجوما علىى أوباما لانتاجه برنامجا رمضانيا

ممثل الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه إزاء قرارات اخلاء المنازل بالشيخ جراح