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لبنان: إطلاق سراح الناشطة الخطيب التي أُدينت بـ"التواصل مع إسرائيل"

الأربعاء 17 مارس 2021 07:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: إطلاق سراح الناشطة الخطيب التي أُدينت بـ"التواصل مع إسرائيل"



وكالات

أطلقت السلطات اللبنانية، يوم الثلاثاء، سراح الناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، كيندا الخطيب، التي كانت قد أدينت بتهمة "التواصل" مع إسرائيل.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن مصدر قضائي، لم تورد اسمه، القول، إن محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي، طوني لطّوف، قررت إخلاء سبيلها "لقاء كفالة مالية قدرها ثلاثة ملايين ليرة لبنانية".

وأوضحت المحامية، جوسلين الراعي للوكالة، أن إخلاء سبيل موكّلتها جاء بعد قبول المحكمة طلب نقض تقدّمت به قبل نحو شهر أمام محكمة التمييز العسكرية.

وقالت إن الخطيب "ستستمر بحضور جلسات المحاكمة ولكن كطليقة حتى صدور الحكم"، في قضية أخرى تحاكم بها.

والخطيب، شابة في العشرينات تتحدّر من شمال لبنان، وهي ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي ومعروفة بانتقاداتها الحادة للسلطة وبشكل خاص لـ"حزب الله"، تمّ توقيفها في حزيران/ يونيو، ثم حكمت عليها المحكمة العسكرية في كانون الأول/ ديسمبر بالسجن لثلاث سنوات وتجريدها من حقوقها المدنية، بعد إدانتها بجرم "التواصل مع عملاء إسرائيل" ودخول "بلاد العدو ومحاولة تزويدهم معلومات أمنية".

وأوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية على مر السنوات عشرات الأشخاص بشبهة التعامل مع إسرائيل، إلا أن أفراد عائلة الخطيب وناشطين شكّكوا في صحة الاتهامات الموجّهة إليها، وربطوا بين الحكم ومواقفها السياسية. وسبق لمنظمة العفو الدولية أن انتقدت محاكمتها أمام المحكمة العسكرية، التي يشكك حقوقيون في لبنان باستقلاليتها.

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