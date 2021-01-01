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ايران: 8 قتلى و1300 مصاب منهم 87 فقدوا أطرافهم

الأربعاء 17 مارس 2021 05:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ايران: 8 قتلى و1300 مصاب منهم 87 فقدوا أطرافهم



طهران/سما/

قتل 8 أشخاص حتى الآن وأصيب أكثر من 1300 آخرين منهم 87 شخصا فقد أحد أطرافهم، في يوم دامٍ شهدته إيران.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، صباح اليوم الأربعاء، أن 8 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من ألف و300 آخرين عندما قفزت حشود في مختلف أنحاء إيران فوق النيران والألعاب النارية في مهرجان النار السنوي قبل رأس السنة الإيرانية.


وقال رئيس خدمات الطوارئ، بير حسين كوليفاند للتلفزيون الرسمي، إن "من بين 1300 مصابا، فقد 87 أحد أطرافهم، بسبب الألعاب النارية والمتفجرات محلية الصنع".

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، لقي 8 أشخاص حتفهم خلال الاحتفالات التي بدأت عند غروب الشمس أمس الثلاثاء، واستمرت حتى وقت متأخر من الليل.

وتجاهل كثيرون تحذيرات السلطات من التجمعات في الدولة الأكثر تضررا في الشرق الأوسط من جائحة كوفيد-19، وفقا لرويترز.

وقالت وكالة فارس للأنباء، إن الشرطة اعتقلت 25 شخصا في العاصمة طهران.

#ايران #طهران #راس السنة الايرانية #الالعاب النارية

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