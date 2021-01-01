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الطقس :أجواء باردة صباحاً وليلاً ومعتدلة نهاراً

الأربعاء 17 مارس 2021 04:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس :أجواء باردة صباحاً وليلاً ومعتدلة نهاراً



رام الله /سما/

اليوم الأربعاء تسود أجواء باردة بشكل ملموس صباحاً، وفي ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة لتصبح الأجواء مائلة للبرودة في الجبال ومعتدلة نسبياً في بقية المناطق السهلية والساحلية، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة مجدداً ويسود طقس بارد نسبياً بوجه عام، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية.

ويوم بعد  الخميس يطرا انخفاض على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود اجواء باردة نسبياً نهاراً في الجبال ومائلة الى الاعتدال في بقية المناطق السهلية والساحلية، ودافئة في الأغوار، مع فرصة لهطول زخات محلية خفيف في بعض المناطق، وفي ساعات المساء والليل تعود الاحواء لتصبح باردة نسبياً في مختلف المناطق وباردة بشكل واضح في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية مع هبات نشطة أحياناً.

ويوم  بعد غد الجمعة تسود أجواء باردة بشكل ملموس صباحاً، وفي ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة قليلاً لتصبح الأجواء معتدلة نسبياً في المناطق السهلية والساحلية وتبقى باردة نسبياً في الجبال، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة مجدداً ويسود طقس بارد نسبياً بوجه عام في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية الى شمالية شرقية.

وفي يوم السبت يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتكون الأجواء معتدلة الى دافئة بشكل عام، ومائلة قليلاً للبرودة في الجبال في الظل، مع سحب عالية في السماء، ومع ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية

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