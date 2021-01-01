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"مجدلاني": تم تذليل كافة العقبات أمام العملية الانتخابية

الأربعاء 17 مارس 2021 03:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"مجدلاني": تم تذليل كافة العقبات أمام العملية الانتخابية



القاهرة/سما/

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني الذي يترأس وفد الجبهة إلى جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في العاصمة المصرية القاهرة، انتهى اجتماع الفصائل الفلسطينية اليوم بالتوافق على وثيقتين هامتين من شأنهما فتح الطريق امام اجراء الانتخابات بشكل نزيه وشفاف، ويساعد على تجاوز العقبات التي يمكن أن تعطل المسار السياسي وببعده الديمقراطي والانتخابي.

وأشار د. مجدلاني أنه تم التوافق على وثيقة المحددات الرئيسة فيما يتصل بتقديم الاستقالات وورقة اللامحكومية ، والاشراف على الانتخابات من قبل الشرطة في الضفة وغزة، ومحكمة الانتخابات ، كما جرى التوافق على قضية الاشراف الأمني والاداري على الانتخابات ، نستطيع القول أنه جرى التوافق على كل ما يمكن أن يشكل عقبة أمام العملية الانتخابية تم تذليلها. وتابع أنه تم التوقيع على وثيقة شرف بين الاحزاب والفصائل الفلسطينية المشاركة بالانتخابات.


وتابع غدا سيتم البحث في معايير واسسس واليات استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وهو مرتبط اولا باستكممال المرحلة الاولى من الانتخابات التشريعية استنادا للمرسوم الرئاسي والتي تشكل جزءا من المجلس الوطني ، ومن الممكن البحث بعدد اعضاء المجلس بين الداخل والخارج وغيره من القضايا ذات الصلة .

#احمد مجدلاني #جلسات الحوار الوطني #القاهرة #حوار القاهرة #الانتخابات الفلسطينية

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