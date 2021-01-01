استطلاعات الرأي: أغلبية لمعسكر نتنياهو تمكنه من تشكيل حكومة يمينية

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاعان للرأي العام الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، استقرار قوة القائمة المشتركة على 8 مقاعد في انتخابات تجري اليوم، فيما تقترب القائمة العربية الموحدة من الحصول على 4 مقاعد.

وبحسب استطلاع القناة 12 تتجاوز "الموحدة" نسبة الحسم وتحصل على 4 مقاعد، فيما تتأرجح تحت نسبة الحسم (3.25%) لكنها تقترب من عتبتها بحسب "استطلاع الاستطلاعات" الذي نشرته القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11").

في حين جاءت النتائج مغايرة تماما في استطلاع القناة 20 اليمينية، الذي أعطى القائمة المشتركة 10 مقاعد برلمانية في انتخابات تجري اليوم، فيما يظهر عدم تجاوز الموحدة نسبة الحسم بحيث تحصل على 1.6% من الأصوات.









وبحسب نتائج الاستطلاعات تتعزز فرص زعيم الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في تشكيل حكومة يمينية، حيث يحصل بحسب "استطلاع الاستطلاعات" على 62 مقعدا من أصل 120، وكذلك في استطلاع القناة 20، في حين يحصل معسكره الذي يضم الليكود و"شاس" ويهدوت هتوراه" بالإضافة إلى "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت، على 59 مقعدا.

يذكر أن "استطلاع لاستطلاعات" يجرى بواسطة مشروع "مداد" وهو موقع إلكتروني يعمل على جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالسياسة والمجتمع والهوية في دولة الاحتلال، بالاستناد إلى الأدوات الإحصائية وأدوات قياس أخرى.

ويجرى "استطلاع الاستطلاعات" وفقا لمعادلة رياضية تأخذ بعين الاعتبار مجمل الاستطلاعات التي نشرت بهذا الشأن وموعد نشرها ونسبة الخطأ فيها وحجم العينة التي تشملها الاستطلاعات، ونشرته القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11").