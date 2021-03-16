  1. الرئيسية
  2. الرياضة

في مفاجأة غير متوقعة...المنبوذ نيمار يشارك في احتفال برشلونة بإنجاز ميسي... فيديو

الأربعاء 17 مارس 2021 02:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في مفاجأة غير متوقعة...المنبوذ نيمار يشارك في احتفال برشلونة بإنجاز ميسي... فيديو



برشلونة/سما/

قرر نادي برشلونة الاحتفال بإنجاز ميسي بشكل استثنائي، بعد إنجازه التاريخي بالمشاركة في 767 مباراة في جميع المنافسات مع البارسا.

نشر برشلونة فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، ظهر فيه عدد من نجوم "البارسا" الحاليين والسابقين، وهم يحتفلون بهدف "البرغوث" في ليلته التاريخية.


ومن أبرز النجوم الذين ظهروا في الفيديو، تشافي، وبويول، وديكو، وبيدرو، وسيرجيو بوسكيتس، ولويس سواريز، وجيرارد بيكيه، وآخرون.

ولكن يبقى الاسم الأبرز هو البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، الذي رحل عن الفريق الكتالوني في صيف عام 2017، من أجل الانضمام للفريق الباريسي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.


ووصفت جماهير نادي برشلونة، نيمار حينها بالخائن، واتهمته بالجشع وحب المال.

يذكر أن ميسي عادل الرقم القياسي المسجل باسم تشافي، وهو 767 مشاركة مع برشلونة في جميع المنافسات، خلال مشاركته في مباراة هويسكا، أمس الاثنين، التي انتهت بفوز "البارسا" بنتيجة 4-1، بينها هدفان من توقيع ميسي.

#نيمار #ميسي #احتفال برشلونة بانجاز ميسي

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : المشهراوي يصل قطاع غزة الأسبوع المقبل و البرغوثي يستعد لاعلان ترشحه للرئاسة

نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا 2021

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي اليوم بث مباشر

صور : ​باخرة مصرية تجتاز الحدود البحرية باتجاه غزة

حماس : حظوظنا قوية في الفوز بالانتخابات و لا ندعم البرغوثي او الرئيس عباس

نتيجة مباراة المريخ السوداني وسيمبا التنزاني في أفريقيا 2021

حماس : الرئيس عباس رفض طلبا إسرائيليا لتأجيل الانتخابات

الأخبار الرئيسية

الحية يتحدث عن حوارات القاهرة والانتخابات: نفضل قائمة موحدة وجاهزون لكل الخيارات

90

الجهاد تكشف سبب عدم توقيعها على ميثاق الشرف.. سنذهب غدا للاجتماعات بهذه الرؤية

اشتيه: قنوات الاتصال مع الإدارة الامريكية عادت من جديد.. واتصال قريب بين الرئيس عباس وبايدن

00

شاهد: "سما الاخبارية" تنفرد بنشر برنامج جلسات الحوار الوطني المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة

نص الوثيقة.. تفاصيل جلسة حوار القاهرة: الفصائل وقعت على ميثاق شرف لاحترام نتائج الانتخابات..

اعلان سما رسائل