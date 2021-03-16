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شاهد.. انفجار قوي في كاليفورنيا

الأربعاء 17 مارس 2021 02:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. انفجار قوي في كاليفورنيا



كاليفورنيا/سما/

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن انفجارا قويا وقع اليوم الثلاثاء في مدينة أونتاريو بولاية كاليفورنيا، أدى إلى تدمير نوافذ المنازل المجاورة.

وذكرت شبكة nbc news أن الحادث سببه انفجار ألعاب نارية في أحد المنازل حيث نصحت إدارة الإطفاء المواطنين بالابتعاد عن المنطقة.

ووقع الانفجار في منطقة سكنية بالقرب من شارع سان أنطونيو وويست مابل ستريت.

وأظهر فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي الدخان الأسود يتصاعد فوق الحي واشتعلت النيران في منزل واحد على الأقل.


المصدر: nbc news

#انفجار #كاليفورنيا #العاب نارية

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