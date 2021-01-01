الترجي يعمق جراح الزمالك ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال..فيديو

القاهرة/سما/

حصد الترجي التونسي فوزا مثيرا على حساب مضيفه الزمالك المصري، بنتيجة (1-0) مساء اليوم الثلاثاء، في ختام الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.

سجل الليبي حمدو الهوني الهدف الوحيد في الدقيقة 75 من عمر المباراة التي شهدت أداءً مهزوزاً من الزمالك رغم سيطرته على الكرة، إلا أنه افتقد الخطورة والفعالية في أول اختبار مع مدربه العائد مجددا لقيادته الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقدم الترجي مع مدربه معين الشعباني عرضاً مميزاً ونجح في فرض أسلوبه التكتيكي وصنع عدة محاولات خطيرة ومؤثرة على مرمى الزمالك، وكرر تفوقه على وصيف النسخة الماضية بعد فوزه بالجولة الماضية.

الفوز رفع رصيد الترجي إلى 10 نقاط وعزز صدارته لترتيب المجموعة، ليقتنص بطاقة التأهل لربع نهائي البطولة بشكل رسمي، بينما تأزم موقف الزمالك الذي يحتل المركز الثالث برصيد نقطتين فقط.

حاول الزمالك السيطرة على بداية اللقاء بتمريرات متبادلة، ولكن الترجي لعب بإيقاع سريع عن طريق حمدو الهوني.

ووجه زيزو تسديدة سهلة بجوار القائم، قبل أن يبعد الونش عرضية خطيرة من النجم الليبي أخطر لاعبي الترجي.

وعانى الزمالك في ثلث الساعة الأول من بطء التحضير بشكل واضح، ولم يستطع صناعة أي فرصة على مرمى الترجي، وواصل الفريق التونسي اختراق جبهة الظهير أحمد عيد وأرسل بن غيث تمريرة طولية أمسكها جنش.

حاول ساسي بمجهود فردي مع بن شرقي الوصول لمرمى الترجي، لكن غاب التناغم في الجانب الهجومي للزمالك.

تحسن الزمالك هجوميا بعد مرور نصف ساعة، مع تحرك بن شرقي وزيزو، ولم يدرك أوباما بينية بن شرقي السريعة، كما رد بن مصطفى عرضية زملكاوية، وأطلق زيزو تسديدة أخرى فوق العارضة.

أضاع الهوني انفرادا بمرمى جنش الذي تألق وأبعدها إلى ضربة ركنية باقتدار، ورد محمود علاء عرضية سريعة من ويليام توجي جناح الترجي.

حاول الزمالك ببعض العرضيات، لكن بلا خطورة، وخرج الشوط الأول دون أهداف.

أشرك الزمالك لاعبه إمام عاشور بدلاً من أسامة فيصل مع بداية الشوط الثاني، وانطلق أوباما وحصل على خطأ على حدود منطقة الجزاء، ووجه بن شرقي تسديدة قوية أنقذها الحارس فاروق بن مصطفى باقتدار.

أغلق الترجي مناطقه الدفاعية بامتياز أمام الزمالك الذي استمرت معاناته بأداء روتيني وهزيل هجوميا.

وأضاع بن شرقي محاولة بعد أن فضل التمرير لأوباما، بينما نال محمد علي اليعقوبي مدافع الترجي إنذارا للخشونة ضد بن شرقي.

ضاعت رأسية خطيرة من عبد الباسط خالد مهاجم الترجي، ورد ساسي بضربة رأس قريبة بعد ضربة ركنية تم تنفيذها سريعاً.

وتألق جنش في إبعاد انفراد من عبد الباسط خالد، ثم محاولة أخرى وسط ارتباك دفاعي زملكاوي.

ودفع الزمالك بقائده شيكابالا على حساب أحمد عيد الظهير الأيمن في الدقيقة 68.

ونجح حمدو الهوني في تسجيل هدف التقدم من تسديدة أرضية قوية، مستغلاً انطلاقة النقاز وتمريرته السحرية، التي حولها الجناح الليبي في المرمى الأبيض في الدقيقة 75.

ضاعت رأسية من محمود علاء مع صلابة دفاعية تونسية، وأشرك الترجي مهاجمه أنيس البدري على حساب ويليام توجي في الدقيقة 79، ثم دفع باللاعب طه الخنيسي بدلا من عبد الباسط خالد في الدقيقة 85.

ووجه بن شرقي تسديدة خطيرة أبعدها الحارس بن مصطفى، وضاعت رأسية سهلة من الونش، قبل أن يهدر أوباما فرصة قريبة بتسديدة فوق العارضة.

ونال زيزو إنذاراً للخشونة ضد كوليبالي، وأشرك الترجي محمد أمين بن حميدة على حساب الهوني نجم اللقاء، قبل أن يحصل عبد الله جمعة على إنذار، وتضيع فرصة زملكاوية فوق العارضة، لينتهي اللقاء بفوز الترجي.