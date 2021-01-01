  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ريال مدريد يفوز على أتالانتا بثلاثية ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال (فيديو)

الأربعاء 17 مارس 2021 01:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يفوز على أتالانتا بثلاثية ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال (فيديو)



مدريد/سما/

تأهل فريق ريال مدريد إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب ضيفه أتالانتا الإيطالي، عقب فوزه عليه (3-1) في مباراة الإياب التي جمعتهما الثلاثاء.

وسجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف التقدم للفريق الملكي في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة على طبق من ذهب مررها له زميله الكرواتي لوكا مودريتش.


وأضاف المدافع سيرخيو راموس الهدف الثاني "للميرينغي" سجله من ضربة جزاء، بعد مرور ساعة من بداية المواجهة.

وأنعش المهاجم الكولومبي لويس مورييل آمال الفريق الإيطالي في العودة من بعيد بتقليصه الفارق في الدقيقة 83، لكن الإسباني ماركو أسينسيو بدد آماله بتسجيله الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 85 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد على أتالانتا في عقر داره بهدف وحيد. 

#ريال مدريد واتالانتا #مباراة ريال مدريد واتالانتا #ملخص مباراة ريال مدريد واتالانتا #اهداف ريال مدريد اليوم #ملخص اهداف مباراة ريال مدريد واتالانتا #نتيجة مباراة ريال مدريد واتالانتا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : المشهراوي يصل قطاع غزة الأسبوع المقبل و البرغوثي يستعد لاعلان ترشحه للرئاسة

نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا 2021

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي اليوم بث مباشر

صور : ​باخرة مصرية تجتاز الحدود البحرية باتجاه غزة

حماس : حظوظنا قوية في الفوز بالانتخابات و لا ندعم البرغوثي او الرئيس عباس

نتيجة مباراة المريخ السوداني وسيمبا التنزاني في أفريقيا 2021

حماس : الرئيس عباس رفض طلبا إسرائيليا لتأجيل الانتخابات

الأخبار الرئيسية

الحية يتحدث عن حوارات القاهرة والانتخابات: نفضل قائمة موحدة وجاهزون لكل الخيارات

90

الجهاد تكشف سبب عدم توقيعها على ميثاق الشرف.. سنذهب غدا للاجتماعات بهذه الرؤية

اشتيه: قنوات الاتصال مع الإدارة الامريكية عادت من جديد.. واتصال قريب بين الرئيس عباس وبايدن

00

شاهد: "سما الاخبارية" تنفرد بنشر برنامج جلسات الحوار الوطني المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة

نص الوثيقة.. تفاصيل جلسة حوار القاهرة: الفصائل وقعت على ميثاق شرف لاحترام نتائج الانتخابات..

اعلان سما رسائل