ريال مدريد يفوز على أتالانتا بثلاثية ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال (فيديو)

مدريد/سما/

تأهل فريق ريال مدريد إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب ضيفه أتالانتا الإيطالي، عقب فوزه عليه (3-1) في مباراة الإياب التي جمعتهما الثلاثاء.

وسجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف التقدم للفريق الملكي في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة على طبق من ذهب مررها له زميله الكرواتي لوكا مودريتش.



وأضاف المدافع سيرخيو راموس الهدف الثاني "للميرينغي" سجله من ضربة جزاء، بعد مرور ساعة من بداية المواجهة.

وأنعش المهاجم الكولومبي لويس مورييل آمال الفريق الإيطالي في العودة من بعيد بتقليصه الفارق في الدقيقة 83، لكن الإسباني ماركو أسينسيو بدد آماله بتسجيله الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 85 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد على أتالانتا في عقر داره بهدف وحيد.