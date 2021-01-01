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عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال شمال القدس

الأربعاء 17 مارس 2021 01:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال شمال القدس



القدس المحتلة/سما/

أصيب عشرات المواطنين مساء الثلاثاء خلال مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والعشرات من الشبان في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن المواجهات اندلعت بعد اقتحام العديد من الجيبات للبلدة حيث أطلق جنود الاحتلال وابلا من القنابل الغازية والصوتية إلى جانب الرصاص الحي والمعدني صوب الشبان الذين رشقوا الجنود بالحجارة والزجاجات الفارغة.

وأفاد الهلال الأحمر في القدس وضواحيها أن 11 مواطنا أصيبوا بالرصاص المطاطي، و31 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز السام خلال المواجهات.

ولفتت المصادر المحلية إلى أن المواجهات استمرت لعدة ساعات.

وتشهد أغلب قرى مدينة القدس، اقتحامات يومية من قبل قوات الاحتلال التي تتعمد استفزاز المواطنين وتنفذ بشكل شبه يومي اعتقالات بحق سكانها.

#اصابات #الاحتلال #القدس

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