قوات الاحتلال تقتحم جنين ومسلحون يطلقون النار عليها..فيديو

جنين/سما/

أطلق مسلحون النار على قوات الاحتلال في شارع جنين الناصرة المؤدي إلى حاجز الجلمة، شماليّ جنين.

وافادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت جنين قبيل منتصف الليل من شارع الناصرة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أطلق خلالها جنود الاحتلال القنابل الصوتية والغازية، ما تسبّب بإصابة العشرات من المواطنين بالاختناق.

واقتحم الجنود متنزه موال والمحلات التجارية في المنطقة، وخلال انسحابها أطلق مسلحون النار واشتبكوا مع قوات الاحتلال التي زجت بتعزيزات عسكرية إلى المنطق، وشرعت بحملات تمشيط ومصادرة لكاميرات المحال الواقعة فيها.