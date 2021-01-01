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"يسرائيل هيوم": نتنياهو يزور الإمارات الخميس المقبل

الأربعاء 17 مارس 2021 12:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"يسرائيل هيوم": نتنياهو يزور الإمارات الخميس المقبل



القدس المحتلة/سما/

ذكر موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتزم التوجه يوم الخميس المقبل إلى الإمارات في زيارة لعدة ساعات.

وبحسب الموقع، فإن مكتب نتنياهو استأنف الاتصالات مع المسؤولين بالإمارات لتنسيق الزيارة، لكن حتى اللحظة لا يوجد موافقة نهائية على المخطط الجديد.

وكانت الأردن عرقلت الخميس الماضي، رحلة نتنياهو إلى الإمارات بسبب منع إسرائيل لولي العهد الأردني بزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه بحراسة كبيرة، ما تسبب بتوتر جديد بين الجانبين، قبل أن تسمح بالزيارة، إلا أنه كان تم إلغائها.

يشار إلى أن نتنياهو تحدث مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد يوم الخميس الماضي واتفقا على ترتيب لقاء قريب.

#نتنياهو #الامارات #يسرائيل هيوم #الاردن #المسجد الاقصى #ولي العهد الاماراتي #محمد بن زايد

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