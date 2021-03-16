سانا: عدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية بدمشق

دمشق/سما/

ذكرت وكالة سانا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية.

وقالت الوكالة إن تلك الدفاعات أسقطت عددا من صواريخ العدوان في سماء دمشق، ولم تذكر الوكالة معلومات عن المناطق المستهدفة، أو حجم الخسائر.

وتكررت في الآونة الأخيرة الاستهدافات الإسرائيلية لمواقع داخل الأراضي السورية خاصة في دمشق وريفها.

مصادر سورية: دفاعات جوية تسقط عددًا من صواريخ العدوان في سماء #دمشق pic.twitter.com/2LsUSuxJza — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) March 16, 2021



ومنتصف الشهر الماضي أعلنت وكالة سانا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي.