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حزب الشعب يعترض على فحوى صيغة الموضوعات التي تواجه عمل لجنة الانتخابات

الثلاثاء 16 مارس 2021 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الشعب يعترض على فحوى صيغة الموضوعات التي تواجه عمل لجنة الانتخابات



رام الله /سما/

أكد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، مساء الثلاثاء، أنّ صيغة الموضوعات، التي تواجه عمل "لجنة الانتخابات" ليست نهائية.

وأفاد الصالحي في تصريح مقتضب، أن الصيغة المسربة في الإعلام تحت عنوان "الموضوعات التي تواجه عمل لجنة الانتخابات"، ليست نهائية، وحزب الشعب طالب بتعديلها.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض: إن الاتفاق الملحق والمتداول إعلامياً تحت بند القضايا التفسيرية التي تواجه الانتخابات، اتفاق مخجل بكل المعايير، ويؤكد أن الانتخابات، ستنقل الحالة الفلسطينية من مربع الانقسام إلى مربع الاقتسام.



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#حزب الشعب #حوارات القاهرة #الفصائل الفلسطينية #الانتخابات الفلسطينية

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