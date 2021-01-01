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طلب من الألمان الوساطة لدى حماس ..ريفلين: اتفاقيات إبراهام أحدثت تحولا في المنطقة

الثلاثاء 16 مارس 2021 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
طلب من الألمان الوساطة لدى حماس ..ريفلين: اتفاقيات إبراهام أحدثت تحولا في المنطقة



برلين /سما/

أكد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أن اتفاقيات إبراهام  للسلام أحدثت تحولا في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ريفلين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في القصر الرئاسي ببرلين، إن توقيع اتفاقيات السلام يعزز الأمل في الأصوات المعتدلة بالمنطقة.

وقال: "لكن إيران تهدد الاستقرار في المنطقة، ويجب على المجتمع الدولي بأسره معارضة البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف ريفلين: "نحن على ثقة بأن أصدقاءنا الأوروبيين سيقفون معنا ضد برنامج إيران النووي ودعمه للمنظمات الإرهابية".

وفي سياق آخر، طلب ريفلين من نظيره الألماني الوساطة لدى حركة حماس، لإنهاء احتجاز 4 إسرائيليين في غزة منذ عام 2004، وتابع: "شددت على أننا لن نتوقف حتى يعود أولادنا المحتجزون لدى حماس إلى ديارهم"، وطالبت ألمانيا بمواصلة مشاركتها في هذه القضية.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي رافق ريفلين في جولته، التي تشمل برلين، وفيينا، وباريس.

#اتفاقيات ابراهام #الرئيس الاسرائيلي #ايران #البرنامج النووي الايراني #المانيا #الجيش الاسرائيلي #حماس #فيينا #باريس

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