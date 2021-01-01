  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالكي يلتقي نظيره اليوناني ويطلعه على آخر التطورات الفلسطينية

الثلاثاء 16 مارس 2021 10:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يلتقي نظيره اليوناني ويطلعه على آخر التطورات الفلسطينية



رام الله /سما/

التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية اليوناني نيكولاس ديندياس، وذلك بمقر وزارة الخارجية اليونانية في أثينا.

وأكد الوزيران عمق العلاقة التاريخية التي تربط الشعبين اليوناني والفلسطيني، كما بحثا العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتم التركيز على العلاقات الثنائية وضرورة تطويرها في المجالات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون بين رجال الأعمال اليونانيين والفلسطينيين.

كما اتفق الطرفان على عقد جلسة المشاورات السياسية الشهر المقبل، وعلى عقد اللجنة المشتركة حالما تسمح الظروف الصحية بذلك، واتفقا أيضا على أهمية العمل على استئناف العمل في إطار التعاون الثلاثي المشترك ما بين فلسطين وقبرص واليونان، على أن تعقد اجتماعات على مستويات عدة بما يشمل كبار الموظفين والوزراء والرؤساء للبلدان الثلاثة.

ووضع المالكي نظيره اليوناني في صورة آخر تطورات الوضع السياسي والانتهاكات الإسرائيلية على الأرض وحملات الاستيطان المحمومة التي تجري على الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالب اليونان بأن تلعب دورا فاعلا من أجل استئناف عملية سلام قائمة على أسس ومبادئ القانون الدولي، وفي إطار متعدد الأطراف وضرورة تنفيذ دعوة الرئيس محمود عباس عقد مؤتمر دولي للسلام.

وأبدى المالكي استياءه من خطوة التشيك فتح مكتب فرعي لسفارتها في القدس، متجاهلة بذلك التزامات الاتحاد الأوروبي حيال القضية الفلسطينية، وقرارات الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، فيما يتعلق بالمدينة المحتلة

من جانبه، أكد الوزير اليوناني تمسك بلاده بحل الدولتين وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الموقف التي يلتزم به الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء. من جانب آخر، وضع المالكي نظيره اليوناني في صورة التحضيرات التي تجري في فلسطين لإجراء الانتخابات والمراسيم التي أصدرها سيادة الرئيس بهذا الصدد، ودعا اليونان إلى إرسال مراقبين يونانيين وأوروبيين للرقابة على الانتخابات، وإلى ضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي للسماح للمقدسيين للمشاركة في الانتخابات ترشيحا وانتخابا، فيما رحب الوزير اليوناني بعملية الانتخابات وأبدى استعداد بلاده والاتحاد الأوروبي لتقديم كل الدعم الذي يحتاجه الفلسطينيون في هذا الصدد.

وقد اتفق الطرفان على استمرار التواصل والتنسيق المشترك، ودعا المالكي نظيره اليوناني إلى زيارة دولة فلسطين قريبا، وقدم دعوة أيضا إلى رئيس الوزراء اليوناني لزيارة دولة فلسطين.

وشارك في اللقاء من الجانب اليوناني الأمين العام لوزارة الخارجية اليونانية، والأمين العام للعلاقات الاقتصادية الدولية، والمدير السياسي، ومديرة إدارة الدول العربية والشرق الأوسط، ومن الجانب الفلسطيني وكيل وزارة الخارجية أمل جادو، وسفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، ومساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، ورئيس إدارة الأمم المتحدة ومنظماتها السفير عمر عوض الله، والمستشار يوسف درخم في سفارة دولة فلسطين لدى اليونان.

#رياض المالكي #وزارة الخارجية #فلسطين #اليونان

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : المشهراوي يصل قطاع غزة الأسبوع المقبل و البرغوثي يستعد لاعلان ترشحه للرئاسة

نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا 2021

قيادي بالشعبية يوضح: "الملف الشائك" الذي سيُناقش في القاهرة ولماذا هو صعب ؟

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي اليوم بث مباشر

صور : ​باخرة مصرية تجتاز الحدود البحرية باتجاه غزة

حماس : حظوظنا قوية في الفوز بالانتخابات و لا ندعم البرغوثي او الرئيس عباس

نتيجة مباراة المريخ السوداني وسيمبا التنزاني في أفريقيا 2021

الأخبار الرئيسية

الحية يتحدث عن حوارات القاهرة والانتخابات: نفضل قائمة موحدة وجاهزون لكل الخيارات

90

الجهاد تكشف سبب عدم توقيعها على ميثاق الشرف.. سنذهب غدا للاجتماعات بهذه الرؤية

اشتيه: قنوات الاتصال مع الإدارة الامريكية عادت من جديد.. واتصال قريب بين الرئيس عباس وبايدن

00

شاهد: "سما الاخبارية" تنفرد بنشر برنامج جلسات الحوار الوطني المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة

نص الوثيقة.. تفاصيل جلسة حوار القاهرة: الفصائل وقعت على ميثاق شرف لاحترام نتائج الانتخابات..

اعلان سما رسائل