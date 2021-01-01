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الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء قرارات إخلاء المنازل في الشيخ جراح

الثلاثاء 16 مارس 2021 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء قرارات إخلاء المنازل في الشيخ جراح



القدس المحتلة /سما/

 أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء قرار إسرائيل إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في الشيخ جراح.

جاء ذلك في رسالة جوابية بعثها ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، اليوم الثلاثاء، إلى وزير شؤون القدس فادي الهدمي.

ووصف بورغسدورف قرارات الإخلاء بأنها "تطور مثير للقلق ويعرض المزيد من العائلات الفلسطينية لخطر الإخلاء"، ووعد بمتابعة الموضوع والاطلاع عن كثب على تطورات الوضع في الشيخ جراح.

وكان الوزير الهدمي وجه رسالة إلى بورغسدورف حذر فيها من أن "العديد من العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح تواجه خطر الإخلاء الوشيك، بعد أن قررت المحاكم الإسرائيلية الشهر الماضي إخلاء 7 عائلات من منازلها".

وقال الهدمي في رسالته "إجمالا، تواجه 12 عائلة في الشيخ جراح خطر الإخلاء الوشيك، وهو ما قد يؤدي إلى المزيد من عمليات الإخلاء في المستقبل"، كما أشار إلى أن "المزيد من العائلات تواجه المخاطر نفسها في حي بطن الهوى في سلوان بالمدينة ".

وطالب الوزير الهدمي، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالضغط على الاحتلال لوقف مخططات تهجير الفلسطينيين من منازلهم.

وكان الهدمي دعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح وسلوان بالقدس الشرقية المحتلة.

#الاتحاد الاوروبي #اسرائيل #الشيخ جراح #عائلات فلسطينية #اخلاء منازل

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