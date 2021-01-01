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الحية : وزارة العدل ستكون المرجعية للانتخابات و لا فيتو لحماس على أي شخصية للرئاسة

الثلاثاء 16 مارس 2021 10:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية : وزارة العدل ستكون المرجعية للانتخابات و لا فيتو لحماس على أي شخصية للرئاسة



غزة/سما/

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، إن وزارة العدل ستكون هي المرجعية القانونية للانتخابات القادمة.

وأضاف الحية في حديث لقناة الأقصى الفضائية، أن بنقاش اليوم خلال حوار القاهرة تم تحصين العملية الانتخابية من الناحية القانونية، مشيرا إلى أن المجتمعون أكدوا ضرورة الانتهاء من الانتخابات وفقًا للمراسيم التي صدرت، بدءًا من التشريعي ثم الرئاسي وانتهاء بالمجلس الوطني.

وبين الحية أن حوار القاهرة سيناقش عدة قضايا، أهمها القضايا التي تحتاج إلى متابعة، والقضايا التي تحتاج إلى لجنة الانتخابات واتفاق وطني.

وأشار إلى أن الحركة متفائلة وذاهبة إلى الانتخابات، وستستقبل النتائج أيًا كانت، مضيفا أن حماس تفضل خيار القائمة الموحدة تضم كل الفصائل الفلسطينية، وجاهزة لكل الخيارات.

ولفت الحية أن حماس لم تضع أي فيتو على أي شخصية يتم الاتفاق عليها وطنيا للانتخابات الرئاسية بمن فيهم الرئيس الأخ "أبومازن" ، مضيفا: "موقفنا في حماس أن يتم الاتفاق على شخصية وطنية لتترشح للرئاسة ".

وفي ذات السياق، أكد الحية أن الكل مصمم على الوصول إلى مرحلة المجلس الوطني، مشيرا إلى أن الكل بحاجة إلى الاتفاق على قانون انتخابات المجلس الوطني.

يذكر أن مساء اليوم، وقعت الفصائل الفلسطينية المشاركة في حوارات القاهرة، بعد نهاية اجتماعات الثلاثاء، على ميثاق شرف بالتوافق على كل القضايا المتعلقة بسير الانتخابات.


 وأشار إلى أن اليوم الثاني من اجتماعات الفصائل بالقاهرة سيخصص لنقاش موضوع المجلس الوطني.

#خليل الحية #الانتخابات الفلسطينية #حماس

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