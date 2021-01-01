الأوقاف بغزة: نسعى لأن تكون الصلوات في المساجد خلال شهر رمضان

غزة /سما/

قال الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، عادل الهور، اليوم الثلاثاء: إن الوزارة ستعمل بكل جهدها على أن تكون الصلوات في شهر رمضان داخل المساجد.

وأضاف الهور في تصريحات صحفية: "أن الوزارة مستعدة ولديها مجموعة من السيناريوهات لكنها ستتعامل مع الأحداث حسب طبيعة الفيروس وانتشاره واشتداد وارتفاع المنحنى، بحيث يكون هناك إجراءات متناسبة مع هذه الأحداث".

وبين الهور أن الوزارة باتت مستعدة وجاهزة لأي احتمال قد يطرأ على مستجدات جائحة كورونا في داخل قطاع غزة.

وأكد أن "الأوقاف لديها تجربة كبيرة بما اكتسبته من الموجات الأولى التي اجتاحت قطاع غزة كذلك لديها لجان طوارئ داخل المساجد متخصصة متدربة وجاهزة للتعامل مع كل حدث قد يطرأ".

وشدد على أن "هذه اللجان لها لجان مركزية داخل وزارة الأوقاف تتواصل بشكل مستمر مع قضية الأزمة لتكون مطلعة على كل ما هو جديد خصوصا مع موضوع منحنيات الإصابة بكورونا تزيد وتنقص".

ونوه إلى أن "غزة تعيش فترة استقرار إلى حد ما وتراجع كبير في الإصابات "بفايروس كورونا" على إثر ذلك المساجد مفتوحة لاستقبال المواطنين والوضع مستقر في صلوات الجماعة والجمعة".

وتابع الهور قوله : "لكن من المحتمل في الأيام القادمة أن تزداد شدة الخطورة ويرتفع مستوى العدوى بهذا الفيروس بالذات بما نشاهده من ارتفاع منحنيات الإصابات في الضفة الغربية وهناك توقع من ارتفاع هذه المنحنيات الى داخل قطاع غزة.

ونبّه إلى أنه "في حال حدوث موجة ثالثة من العدوى بهذا الفيروس فهناك مجموعة من الخيارات لدى الوزارة ستقوم باتخاذها".