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الصحة بغزة : الزيادة في أعداد الاصابات سيقودنا لإجراءات مشددة قد تصل للإغلاق الشامل

الثلاثاء 16 مارس 2021 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : الزيادة في أعداد الاصابات سيقودنا لإجراءات مشددة قد تصل للإغلاق الشامل



غزة/سما/

أكد رئيس دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة الدكتور مجدي ضهير، أن استمر الزيادة في اعداد الاصابات بفايروس كورونا في القطاع سيقودنا حتمًا إلى اتخاذ إجراءات مشددة على الأرض، تكون مدروسة حسب الحالة الوبائية، وقد تصل إلى الإغلاق الشامل.

وقال ضهير  خلال تصريحات صحفية لـ"قناة الأقصى"،مساء اليوم الثلاثاء، أن القطاع دخل فعليًا في موجة جديدة من وباء كورونا، فعلى مدار الأسبوعين الماضيين كنا نسجل زيادةً مستمرة ومطردة، مؤكداً عدم تطبيق إجراءات سريعة على الأرض، ممثلة في التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية، فهناك خشية من زيادة الإصابات والوفيات بوتيرة أسرع.

وأوضح أن العامل المتحكم في تغيير ميزان هذه الحالة، هو التزام المواطنين بإجراءات الوقاية، منها: لبس الكمامة، والتباعد الجسدي، وعدم التزاحم.

وتشهد الحالة الوبائية في قطاع غزة ارتفاعا ملحوظا في عدد الاصابات وحالات الوفاة فقد سجلت وزارة الصحة الفلسطينية خلال الـ24ساعة الماضية أعلي نسبة في الاصابات تخطت عقبة الـ200 إصابة وحالة وفاة.

#مجدي ضهير #زيادة اعداد الاصابات #فيروس كورونا #الاغلاق الشامل

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