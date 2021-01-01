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سخرية من كوشنر بعد اعتباره الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "خلافا عقاريا"

الثلاثاء 16 مارس 2021 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
سخرية من كوشنر بعد اعتباره الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "خلافا عقاريا"



واشنطن/سما/

تعرض جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي السابق للانتقادات إثر وصفه في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بأنه مجرد "خلاف عقاري".

واعتبر جاريد كوشنر في أول تعليقاته المنشورة منذ نهاية إدارة ترامب أن العالم يشهد المراحل الأخيرة من الصراع العربي الإسرائيلي.

وفي المقال الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال قال كوشنير: "نحن نشهد آخر بقايا ما كان يعرف بالصراع العربي الإسرائيلي الذي استمر لفترة طويلة بسبب "أسطورة" أنه يمكن حله فقط بمجرد أن يحل الجانبان خلافاتهما".

وكتب: "لم يكن هذا صحيحا أبدا.. كشفت اتفاقيات أبراهيم أن الصراع ليس أكثر من نزاع عقاري بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يحتاج إلى تعطيل علاقات إسرائيل مع العالم العربي"، مضيفا أن الصراع سيتم حله في النهاية عندما يتفق الطرفان على خط حدود عشوائي.

وذكر أن نهجا تجاريا قد يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، والسعودية تحديدا.

كما أشار إلى أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية بات على مرمى البصر مما يسمح بجبهة موحدة لتحدي إيران.

المصدر: صحيفة "إندبندنت" البريطاينة + وسائل إعلام أمريكية

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