الشرطة بطولكرم تقبض على الشخص الذي قام بطعن طليقته

طولكرم /سما/

ألقت الشرطة الفلسطينية في محافظة طولكرم، اليوم الثلاثاء، القبض على الشخص الذي قام بطعن طليقته قبل أيام ببلدة شويكة بضاحية المحافظة، شمالي غرب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الشرطة، في بيان لها، أنّها قامت بالمتابعة الحثيثة لقضية طعن مواطنة من قبل طليقها بعدة طعنات قاتلة وإصابتها بإصابات وصفت بالبليغة ولاذا بالفرار ببلدة شويكة.

وأكّدت على أنّ شرطة المباحث العامة، قامت على الفور بالبحث والتحري والمتابعة الحثيثة كون المذكور يشكل خطرًا على الأمن والسلم الأهلي.

وأشارت إلى أنّ شرطة المباحث العامة بطولكرم، تمكنت من إلقاء القبض عليه من خلال عمل كمين محكم بعد ورود معلومات استخبارية عن مكان تواجده، لافتةً إلى أنّه تم إحضاره لمديرية الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولًا لتقديمه للقضاء.