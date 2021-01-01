النائب أحمد مقلد: مصر حريصة على إجراء الانتخابات الفلسطينية في أسرع وقت..فيديو

القاهرة/سما/



قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجولة الثانية للحوار القائم بين الفصائل الفلسطينية المقامة على أرض مصر تثبت رغبة مصر القوية في العمل على تقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين، وحرص مصر على القضية الفلسطينية التي تعد أمن قومي عربي ولها أهمية وأولوية عند الدولة المصرية، لافتًا إلى أن مصر حريصة على إجراء الانتخابات في أسرع وقت.

حضور كافة الفصائل الفلسطينية إلى مصر

وأضاف «مقلد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن كافة الفصائل الفلسطينية حضرت إلى مصر بحضور المجلس الوطني الفلسطيني ومدير اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية لوضع ترتيبات الانتخابات الفلسطينية القادمة، لأن هذا من باب توحيد الشرعية الفلسطينية، وسيعمل على إعادة الدور الرئيسي والمحوري لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المنظمة المعترف بها متحدث باسم الدولة الفلسطينية.

دراسة الترتيبات الأمنية لإجراء الانتخابات

وأشار عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه يتم دراسة الترتيبات الأمنية والسياسية لإجراء الانتخابات الفلسطينية لإيجاد سلطة شرعية ممثلة تتحدث باسم القضية الفلسطينية، لوضعها على خارطة السياسة الدولية والعربية.

إجراء الانتخابات في أسرع وقت

وتابع «مقلد»: «نعمل على إجراء الانتخابات الفلسطينية في أسرع وقت، ونحاول دفع جهود السلام والمصالحة بين كافة الفصائل الفلسطينية، من أجل الوصول إلى حكومة فلسطينية موحدة لكل الفلسطينيين، لافتا إلى أن هناك رغبة لإجراء الانتخابات في موعدها، حتى يجد الفلسطيني من يمثله داخل البلاد أو المحافل الدولية».