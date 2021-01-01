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مزهر يكشف تفاصيل الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني في القاهرة

الثلاثاء 16 مارس 2021 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مزهر يكشف تفاصيل الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني في القاهرة



غزة /سما/

قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر ، مساء يوم الثلاثاء، إنّ الفصائل ناقشت اليوم في حوار القاهرة كل ما يتعلق بإجراء الانتخابات التشريعية، وبالتحديد موضوع المحكومية والإشراف الامني والقضائي".

وأضاف مزهر في تصريحات صحفية،  أنّ الأمور المرتبطة بتعديل سن الترشح للشباب أو تخفيض رسوم التسجيل أو زيادة نسبة مشاركة المرأة، لم تتغير بسبب صدور المراسيم الرئاسية قبلها.

وتابع: "تم التوقيع من الفصائل على ميثاق شرف لاحترام إجراء ونتائج الانتخابات غدًا هو اليوم الثاني لجلسات الحوار في القاهرة والأخير، وسيتم السماع لتقرير من رئاسة المجلس الوطني الفلسطينى، ويتم مناقشة آليات تشكيل المجلس وعدد أعضاؤه وكل ما يتعلق بالموضوع".

#ماهر مزهر #الجبهة الشعبية #الفصائل الفلسطينية #الانتخابات الفلسطينية #حوارات القاهرة

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