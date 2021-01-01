شباب الخليل يتوج بطلا لدوري المحترفين

الخليل/سما/

أهدى نادي طوباس لقب دوري المحترفين في الضفة الغربية إلى نادي شباب الخليل، قبل 3 جولات على نهاية الدوري، وذلك بعدما فرض التعادل السلبي على شباب الخليل.

وبهذا التعادل رفع بلاطة رصيده إلى 37 نقطة، بفارق 9 نقاط عن شباب الخليل الذي يملك 46 نقطة، والذي توج باللقب بسبب المواجهات المباشرة ، فيما رفع طوباس رصيده إلى 23 نقطة، وأمن تقريبا مسألة البقاء في الدوري.

حاول بلاطة في بداية اللقاء التسجيل وتأجيل احتفالات شباب الخليل، وضغط عبر يحيى السباخي ومحمود أبو وردة، في المقابل لعب طوباس بانضباط تكتيكي دفاعي واضح.

ولم ينجح بلاطة على مدار الشوط الأول في التسجيل، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، زادت المحاولات خصوصا من جانب بلاطة، بعد دخول موسى ترابين وعاطف أبو بلال، لكنه اصطدم باستمرار تألق الحارس معاذ سماحة، حيث تصدى للعديد من الكرات المهمة أبرزها تسديدة محمود أبو وردة، فيما تصدى القائم الأيسر لرأسية عبد اللطيف البهداري.

في المقابل شكلت مرتدات طوباس عبر عبد الله أبو محسن وأمير قطاوي وأنس الخطيب بعض الخطورة على مرمى بلاطة، لتظل النتيجة على حالها وينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.





