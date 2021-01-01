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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر عقب

الثلاثاء 16 مارس 2021 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر عقب



القدس المحتلة /سما/

أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في بلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة.

وأفاد مسؤول الإعلام في بلدية كفر عقب رائد حمدان للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من فتحة أحدثتها جرافة عسكرية في جدار الفصل العنصري المحيط بها، ما أدى لانداع مواجهات، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز بكثافة صوب المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وأضاف حمدان أن الاحتلال جرف أرضا في البلدة تعود للمواطن صادق الحتاوي.

#مواجهات #قوات الاحتلال #اصابات بالاختناق #بلدة كفر عقب

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