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يوفنتوس يرحب بعودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد في صفقة تبادلية

الثلاثاء 16 مارس 2021 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يرحب بعودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد في صفقة تبادلية



مدريد/سما/


أفاد موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني بأن يوفنتوس يرحب بعقد صفقة تبادلية مع ريال مدريد، تقضي بعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى "الميرينغي"، مقابل الحصول على خدمات إيسكو.

وارتبط اسم كريستيانو رونالدو، خلال الأيام القليلة الماضية بالعودة إلى ريال مدريد، خاصة بعد خروج يوفنتوس مبكرا من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي، ورغبة إدارة "السيدة العجوز" في التخلص من راتبه الضخم.


ويتقاضى رونالدو (36 عاما) راتبا سنويا قدره 31 مليون يورو، الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على خزينة يوفنتوس، الذي يعاني من أزمة مالية، جراء جائحة كورونا، على غرار بقية الأندية.

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن ترحيب يوفنتوس بعقد صفقة تبادلية مع ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل. 

#يوفنتوس #ريال مدريد #عودة رونالدو الى مدريد

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