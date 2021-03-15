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السعودية تصدر بيانا بعد فرض رسوم دخول مواطنيها إلى مصر

الثلاثاء 16 مارس 2021 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تصدر بيانا بعد فرض رسوم دخول مواطنيها إلى مصر



القاهرة/سما/

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في مصر أنه صدر تنظيم جديد لتأشيرات الدخول إلى مصر بفرض رسوم تأشيرة بقيمة 25 دولارا أو ما يعادلها من العملات بما فيها الريال السعودي.


وقالت السفارة في بيان لها إن: "المملكة العربية السعودية من الدول العربية التي يشملها القرار، ولهذا حرصت السفارة على إحاطة المواطنين السعوديين بهذا الإجراء الذي تم تطبيقه ابتداء من 1 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م"، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية وفرت خدمة التحصيل بمكاتب البنوك الموجودة في المطار، التي تعمل على مدار 24 ساعة، قبل وصول الراكب إلى نقطة ختم الجوازات.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أصدرت قرارا ينص على تحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية.

ويستثني القرار الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية، تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.

#السعودية #مصر #فرض مصر رسوم على التاشيرات

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