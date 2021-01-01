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العملية الانتخابية ستكلف 23 مليون دولار

اشتيه: قنوات الاتصال مع الإدارة الامريكية عادت من جديد.. واتصال قريب بين الرئيس عباس وبايدن

الثلاثاء 16 مارس 2021 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه: قنوات الاتصال مع الإدارة الامريكية عادت من جديد.. واتصال قريب بين الرئيس عباس وبايدن



رام الله /سما/

أكد د.محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني مساء يوم الثلاثاء، أنّ قنوات الاتصال مع الإدارة الامريكية عادت من جديد.

وقال اشتية خلال حديث متلفز، أنّه سيكون هناك اتصال قريب بين الرئيس محمود عباس ونظيره الأمريكي جو بايدن، مشيرا الى أن العديد من الاتصالات تمت مع الادارة الأمريكية، موضحا أنه تم مناقشة العديد من الملفات وتم التأكيد على ضرورة حضور القضية الفلسطينية على الطاولة الأمريكية.

وفيما يخص الانتخابات، شدد، أنّ العملية الانتخابية ستكلف 23 مليون دولار.

وأوضح أن الحكومة وضعت كامل التسهيلات اللازمة لإنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة 2021.

وأشار إلى أن الحكومة ستسخر مئات المقرات الانتخابية وستكون أبرزها في المدارس، وعليه سيتم توفير معلمين كمراقبين في هذه اللجان بإشراف لجنة الانتخابات المركزية.

وحول فايروس كورونا، شدد اشتية، أننا نعيش في الموجه الثالثة من فيروس كورونا وهذه الموجة، وهي أصعب موجه في الانتشار وقد وصلت قدرة مستشفياتنا على الإستيعاب  الى 100%

وأعرب، عن رضاه من الإلتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا واجراءات الحكومة، مشيراً إلى أننا قلنا للمحافظين بأننا جاهزون لأي استثناء.

#محمد اشتيه #الحكومة الفلسطينية #الادارة الامريكية #جو بايدن #الرئيس عباس #السلطة الفلسطينية #الانتخابات الفلسطينية

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