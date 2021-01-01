فلسطين تشارك في أعمال الدورة الـ(65) للجنة وضع المرأة (CSW)

رام الله /سما/

شاركت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد في أعمال الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة في (CSW)، التي تتناول مشاركة المرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة، والقضاء على العنف لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات.

وقالت حمد إن "هذا العام يصادف ممارسة الحياة الديمقراطيــة بدولــة فلسطيــن انسجاماً مع الشعار الذي تم إقراره من قبل لجنة المرأة بالأمم المتحدة، المرأة بصنع القرار والمشاركة بالحياة العامة"، مع استعداد فلسطين لإجراء الانتخابات العامة.

وأكدت في كلمة دولة فلسطين التي ألقتها خلال أعمال الدورة المنعقدة عبر تقنية "زوم" في مقر الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنيويورك "ضرورة دعم الجميع في تحفيز كل القوى الفلسطينية على العمل لصالح انتخابات ديمقراطية، شفافة، تعلي صوت النساء والشباب والشابات، وفي منع دولة الاحتلال من التعرض لهذه الانتخابات بمنعها او التأثير فيها، وخاصة في مدينة القدس".

وشددت حمد على مطالب دولة فلسطين، التي عكسها البيان الختامي الموحد للجنة المرأة العربية بدورتها رقم 40 في شهر شباط الماضي، وأبرزها: تجديد مطالبة المجتمع الدولي وعلى رأسه منظمة الصحة العالمية بضرورة زيادة واستمرار تقديم الدعم والمساندة للنساء ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة، والدول العربية المستضيفة لللاجئين خاصة في ظل جائحة كوفيد-19، وللفلسطينيات اللواتي يواجهن هذه الجائحة تحت الاحتلال مما يضخم من المعاناة الإنسانية التي يعشن فيها، خاصة في مدينة القدس.

ولجنة وضع المرأة (CSW) هي لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) أُنشئت عام 1946، وتعقد دورة سنوية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تضم ممثلي الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشاريّة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لاستعراض التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ولتحديد الضوابط والمعايير العالمية من أجل صياغة سياسات في هذا الاتجاه.