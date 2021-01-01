الأشغال العامة بغزة تدعو المقاولين لاستئناف العمل

غزة /سما/

حثّ وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان، كافة المقاولين في غزة ، على وقف إضرابهم عن العمل واستئناف العمل في المشاريع القائمة في قطاع غزة.

وأكّد سرحان خلال استقبال رئيس اتحاد المقاولين بغزة أسامة كحيل، على مساندته لكافة المقاولين في الحصول على مطالبهم في الحصول على استحقاقاتهم الضريبية من وزارة المالية في رام الله.

وشدّد على مطالب المقاولين في المحافظات الجنوبية في الحصول على حقوقهم واسترجاعاتهم الضريبية المحجوزة في وزارة المالية في رام الله أسوة بالمقاولين في المحافظات الشمالية.

وأوضح أنّ وقف العمل في المشاريع في غزة يُؤثر سلبًا على سير عمل المشاريع الطارئة ويُؤثر على المهندسين والصناع والعمال في هذه المشاريع خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يحياها أهالي قطاع غزة .

وبحث الجانبان خلال اللقاء العديد من القضايا الهامة على صعيد تنسيق العلاقة بين وزارة الأشغال العامة والإسكان واتحاد المقاولين في مختلف القضايا .