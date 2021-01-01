محافظة سلفيت تسمح بعمل بعض القطاعات في ظل حالة الإغلاق

سلفيت /سما/

أصدرت محافظة سلفيت، ظهر يوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا، يحتوي على عددٍ من القرارات الجديدة، والتي تُخفف من حالة الإغلاق الشامل الموجود في المحافظة.

وسمحت المحافظة، ابتداءً من صباح يوم غد الأربعاء، من الساعة العاشره صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، بعمل بعض القطاعات في بلدات وقرى المحافظة، باستثناء بلدات ديراستيا ومسحة وبديا وبروقين؛ نظرًا لارتفاع أعداد الإصابات النشطة فيها.

وألزمت المحافظة، المحلات التجارية لمختلف القطاعات، وكذلك محلات الاتصالات والكوزماتيكس، بالعمل من خلال توفير خدمة التوصيل بالديليفري والتكاسي فقط.

ووافقت على فتح ورش ميكانيك وتصليح وبيع قطع السيارات، بشرط الالتزام بإجراءات السلامة الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد وعدم الاكتظاظ، تحت طائلة المسؤولية.

وأكّدت على عمل الصيدليات والمخابز والمراكز الطبية والصحية كالمعتاد. بينما تبقى صالونات التجميل والحلاقة والمقاهي ومراكز الإنترنت والألعاب والصالات الرياضية مغلقة في جميع المناطق، كونها تشكل بيئة خصبة لانتشار الفيروس وانتقاله.