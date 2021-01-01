إحالة رئيس مجلس الأمة في الكويت إلى النيابة العامة لهذا السبب!

الكويت /وكالات/

كشف رئيس مجلس الأمة في الكويت مرزوق الغانم، اليوم الثلاثاء، عن إحالته الى النيابة العامة، على خلفية تجمعات واحتفالات تمت بعد إعلان نتائج الانتخابات.

وقال الغانم في مؤتمر صحفي :" للأمانة فعلًا هي كانت تجمعات خالفت الإجراءات الصحية، وأؤكد امتثالي التام، وسأكون أول من يحضر إلى النيابة وأول من يطلب رفع الحصانة عني، لنؤكد أنّنا في دولة دستور وقانون وأنه لا كبير فوق القانون".

وتابع: "سأكون أول من يطبق ويحترم القانون وآخر من يعترض على تطبيقه، ولا كبير أو صغير أمام القانون في دولة الكويت دولة المؤسسات".

وذكر أنّه "لم يصلني شيء رسمي بشأن الإحالة، لكني أبلغت بأنه ستتم إحالتي، وأعتقد أنه هذا هو التصرف الصحيح والسليم، وأؤكد ما ذكرته سلفا، سأمتثل امتثالا كاملا، وأمام القانون لا توجد لا مناصب ولا مكانة سياسية".

وأشار إلى أنّه في حال "لم تتم إحالتي للنيابة، سأقول لهم ان هناك تجمعات في ديواني بعد الانتخابات خالفت الإجراءات والاحترازات الصحية ويجب إحالتي، هناك دستور وقانون أقسمنا على احترامه، ويجب أن يطبق على الكبير والصغير وأولهم رئيس مجلس الأمة، وإذا كنا أخطأنا في الاحترازات الصحية أو مخالفة أي قانون يجب أن نتحمل نتائج هذه المخالفات بكل رحابة صدر".