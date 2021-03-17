  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كهرباء غزة تصدر تنويها مهمًا للمواطنين

الثلاثاء 16 مارس 2021 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تصدر تنويها مهمًا للمواطنين



غزة /سما/

أصدرت شركة "توزيع الكهرباء" في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، تنويهًا مهمًا للمواطنين يتعلق بالخطوط المغذية للمحافظات.

وقالت الشركة في بيان صحفي : "تنوه الشركة للأخوة المواطنين بأنه سيتم فصل خط بغداد المغذي لمحافظة غزة من داخل الخط الأخضر يوم غد الأربعاء 17/3/2021م، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساء(10:00- 17:00) وذلك لزوم تغيير قاطع رئيسي من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية".

وأضافت: "سيتم فصل خط F8 المغذي لمحافظة خانيونس بسبب أعمال صيانة واجبه من داخل الخط الأخضر يوم الخميس القادم الموافق 25/3/2021 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً (9:00 – 17:00)".

#غزة #كهرباء غزة

الأكثر قراءة اليوم

القدوة يكشف موقفه من المقاومة العسكرية في غزة: لم أُصوت لصالح فصل أي عضو في "فتح"

صحيفة : المشهراوي يصل قطاع غزة الأسبوع المقبل و البرغوثي يستعد لاعلان ترشحه للرئاسة

مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر

قيادي بالشعبية يوضح: "الملف الشائك" الذي سيُناقش في القاهرة ولماذا هو صعب ؟

"قلقون مما هو قادم".. الصحة بغزة تحذر من خطورة الوضع الوبائي وتوجه رسالة مهمة للمواطنين

قيادي بفتح: البرغوثي عازم على الترشح لانتخابات الرئاسة.. ولن يرشح نفسه للتشريعي

مشاهدة مباراة المريخ السوداني وسيمبا التنزاني اليوم بث مباشر

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: الحالة الوبائية خطيرة وستصلنا قريبا دفعة من لقاح كورونا من كوفاكس

نتنياهو يوضح موقفه من دعم الموحدة لحكومته.. ولهذا السبب تغيب عن المهرجان الانتخابي بعسقلان

حماس : حظوظنا قوية في الفوز بالانتخابات و لا ندعم البرغوثي او الرئيس عباس

وفد

بحضور المخابرات المصرية.. انتهاء الجلسة الأُولى من الجولة الثانية للحوار الوطني بالقاهرة

وزيرة الصحة: 27 وفاة و2397 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2547 حالة تعافٍ

اعلان سما رسائل