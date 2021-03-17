كهرباء غزة تصدر تنويها مهمًا للمواطنين

غزة /سما/

أصدرت شركة "توزيع الكهرباء" في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، تنويهًا مهمًا للمواطنين يتعلق بالخطوط المغذية للمحافظات.

وقالت الشركة في بيان صحفي : "تنوه الشركة للأخوة المواطنين بأنه سيتم فصل خط بغداد المغذي لمحافظة غزة من داخل الخط الأخضر يوم غد الأربعاء 17/3/2021م، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساء(10:00- 17:00) وذلك لزوم تغيير قاطع رئيسي من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية".

وأضافت: "سيتم فصل خط F8 المغذي لمحافظة خانيونس بسبب أعمال صيانة واجبه من داخل الخط الأخضر يوم الخميس القادم الموافق 25/3/2021 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً (9:00 – 17:00)".