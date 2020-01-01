إصدار أحكام على مقدسييّن بالسجن

رام الله /سما/

أصدرت ما يسمى بمحكمة الصلح في القدس، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن الفعلي لمدة 12 شهراً على الأسير هشام البشيتي من البلدة القديمة.

وكان الاحتلال اعتقل البشيتي بتاريخ 22 /8 /20202، وهو أسير سابق لعدة مرات، وتم تمديد اعتقاله بزعم التحقيق معه وأدانته من خلال لائحة اتهام، وحاول الاحتلال الضغط عليه من خلال اعتقال أشقائه أثناء فترة التوقيف.

يذكر أن عائلة البشيتي في البلدة القديمة ملاحقة باعتقال جميع الأبناء لقرب منزلها من المسجد الأقصى واتهام أفراد العائلة بإلقاء الحجارة على المستوطنين.

كما أصدرت ما يسمى بمحكمة الصلح في القدس حكماً بالسجن الفعلي لمدة 14 شهراً على الأسير المقدسي مالك أبو سنية.

واعتقل الاحتلال ابو سنينة بتاريخ 17 /2 /2020 بعد اقتحام المنزل وترويع عائلته واعتقال شقيقه، كما اعتقل الاحتلال والده بعد أسبوعين من اعتقاله، ويتهم الاحتلال الأسير مالك أبو سنينة بإلقاء الحجارة على المستوطنين وجنود الاحتلال.