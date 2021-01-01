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لجنة الانتخابات تجتمع مع ممثلي الأحزاب في غزة وتطلعهم على شروط الترشح

الثلاثاء 16 مارس 2021 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات تجتمع مع ممثلي الأحزاب في غزة وتطلعهم على شروط الترشح



غزة /سما/

عقدت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الثلاثاء، لقاءً مع ممثلي الأحزاب الفلسطينية، جرى خلالها توضيح إجراءات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية المقبلة.

وأوضحت اللجنة أن ممثلي 14 حزباً سياسياً شاركوا في اللقاء الذي عقد في المكتب الإقليمي للجنة في مدينة غزة، وجرى خلاله بحث وتوضيح شروط ونماذج الترشح لعضوية المجلس التشريعي والمرفقات اللازمة، إضافة إلى الإجابة على استفسارات الأحزاب بخصوص هذه المرحلة الهامة من العملية الانتخابية.

ولفتت لجنة الانتخابات إلى أن باب الترشح للانتخابات التشريعية سيُفتح لمدة 12 يوماً خلال الفترة من 20 وحتى 31 آذار الجاري.

#لجنة الانتخابات المركزية #الفصائل الفلسطينية #الانتخابات الفلسطينية #شروط الترشح

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