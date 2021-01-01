الشيخ يبحث مع القنصل الفرنسي العام آخر المستجدات السياسية

رام الله /سما/

التقى الوزير حسين الشيخ صباح اليوم الثلاثاء في مكتبه بمدينة رام الله بالقنصل العام لفرنسا في القدس السيد رينيه تروكاز وبحضور المستشارة السياسية السيدة ليديا طبطب .

ووضع الوزير الشيخ ضيفه خلال اللقاء في صورة آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية والمنطقة خاصة موضوع الانتخابات الفلسطينية القادمة التشريعية والرئاسية والتي سيتم عقدها حسب المراسيم الصادرة عن الرئيس محمود عباس في المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس .

من جانبه اعرب السيد تركواز عن ترحيبه بالجهود المبذولة والتحضيرات لعقد الانتخابات ، مؤكداً استعداد فرنسا لتقديم كل الدعم اللازم من اجل العملية الانتخابية .