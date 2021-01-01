  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشيخ يبحث مع القنصل الفرنسي العام آخر المستجدات السياسية

الثلاثاء 16 مارس 2021 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يبحث مع القنصل الفرنسي العام آخر المستجدات السياسية



رام الله /سما/

التقى الوزير حسين الشيخ صباح اليوم الثلاثاء في مكتبه بمدينة رام الله بالقنصل العام لفرنسا في القدس السيد رينيه تروكاز وبحضور المستشارة السياسية السيدة ليديا طبطب .

ووضع الوزير الشيخ ضيفه خلال اللقاء في صورة آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية والمنطقة خاصة موضوع الانتخابات الفلسطينية القادمة التشريعية والرئاسية والتي سيتم عقدها حسب المراسيم الصادرة عن الرئيس محمود عباس في المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس .

من جانبه اعرب السيد تركواز عن ترحيبه بالجهود المبذولة والتحضيرات لعقد الانتخابات ، مؤكداً استعداد فرنسا لتقديم كل الدعم اللازم من اجل العملية الانتخابية .

#حسين الشيخ

الأكثر قراءة اليوم

القدوة يكشف موقفه من المقاومة العسكرية في غزة: لم أُصوت لصالح فصل أي عضو في "فتح"

صحيفة : المشهراوي يصل قطاع غزة الأسبوع المقبل و البرغوثي يستعد لاعلان ترشحه للرئاسة

مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر

قيادي بالشعبية يوضح: "الملف الشائك" الذي سيُناقش في القاهرة ولماذا هو صعب ؟

"قلقون مما هو قادم".. الصحة بغزة تحذر من خطورة الوضع الوبائي وتوجه رسالة مهمة للمواطنين

قيادي بفتح: البرغوثي عازم على الترشح لانتخابات الرئاسة.. ولن يرشح نفسه للتشريعي

مشاهدة مباراة المريخ السوداني وسيمبا التنزاني اليوم بث مباشر

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: الحالة الوبائية خطيرة وستصلنا قريبا دفعة من لقاح كورونا من كوفاكس

نتنياهو يوضح موقفه من دعم الموحدة لحكومته.. ولهذا السبب تغيب عن المهرجان الانتخابي بعسقلان

حماس : حظوظنا قوية في الفوز بالانتخابات و لا ندعم البرغوثي او الرئيس عباس

وفد

بحضور المخابرات المصرية.. انتهاء الجلسة الأُولى من الجولة الثانية للحوار الوطني بالقاهرة

وزيرة الصحة: 27 وفاة و2397 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2547 حالة تعافٍ

اعلان سما رسائل